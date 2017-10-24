Суд зарегистрировал кассацию "Транснефти" по спору со Сбербанком

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу "Транснефти" на постановление апелляционного суда, который отклонил ее иск к Сбербанку по финансовой сделке на 66,5 миллиарда рублей, следует из информации на сайте суда.

Жалоба поступила в суд первой инстанции во вторник, она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин еще 20 марта сообщил РИА Новости, что компания подала кассацию накануне "поздно вечером".

Арбитраж Москвы в июне по иску "Транснефти" признал недействительной убыточную для нее сделку с производными финансовыми инструментами, заключенную со Сбербанком в 2014 году. Компания тогда пыталась застраховаться от обесценения доллара, однако случилась девальвация рубля. В результате "Транснефть" выплатила банку в рамках сделки 67 миллиардов рублей, а получила только 0,5 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции применил последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции и обязал Сбербанк в порядке взаимозачета вернуть "Транснефти" около 66,5 миллиарда рублей. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд в августе поддержал в этом споре Сбербанк, отменив решение арбитража Москвы и отклонив иск нефтетранспортной компании.

Накануне заседания апелляционного суда "Транснефть" получила предложение Сбербанка заключить мировое соглашение. Представитель "Транснефти" в суде отмечал, что проработать этот вопрос поручил вице-премьер Аркадий Дворкович, и вопрос урегулирования спора находится на контроле правительства.

Вместе с тем, зампред правления Сбербанка Белла Златкис заявила после вынесения постановления апелляционного суда, что проект мирового соглашения был направлен "Транснефти" еще в начале июля, но ответа Сбербанк не получил, и сейчас эта тема не обсуждается. Дворкович же после заседания высказал мнение, что Сбербанку и "Транснефти" с точки зрения их будущего сотрудничества было бы целесообразно заключить мировое соглашение.