МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ВЭБ обсуждает с Минфином возможность привлечения средств в капитал, возможно, это будет субординированный заем, сообщил журналистам первый зампред ВЭБа Николай Цехомский в кулуарах форума "Россия зовет".

"Будет план поддержки. Связан он, конечно, с субсидиями в капитал. При этом, безусловно, ликвидность краткосрочная нам неинтересна. Возможно, нам будет интересна ликвидность в виде долгосрочных субординированных кредитов или депозитов", — сказал Цехомский.

"Нам интересно, чтобы это влияло на капитал, но это будут возвратные деньги… более долгосрочные… Мы пока не обсуждали суммы", — отметил он.

"Сейчас у нас все нормально с ликвидностью, мы себя комфортно чувствуем по всем внешним выплатам до конца года", — добавил Цехомский.