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Экономика

Налоговый маневр в нефтянке: Минфин и Минэнерго вернулись к обсуждению

Сюжет:
Форум "Россия зовет!" - 2017 (29)
14:2824.10.2017
(обновлено: 14:29 24.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр энергетики РФ Александр Новак и предприниматель Вадим Мошкович на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017Президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр энергетики РФ Александр Новак и предприниматель Вадим Мошкович на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Устойчивое положение топливно-энергетического комплекса РФ дает правительству основания вернуться к дискуссии о налоговом маневре в нефтянке, заявил глава Минфина Антон Силуанов, и инициировал эту дискуссию прямо на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минфин продолжит налоговые реформы в нефтянке в 2017 году
Спровоцировал спор глава Минэнерго РФ Александр Новак, который в своём выступлении на форуме попытался убедить присутствующих в зале иностранных инвесторов вкладывать инвестиции в российский нефтегазовый сектор. Он заявил, что российский ТЭК остаётся привлекательным и устойчивым даже в условиях низких цен на энергоносители.

"У нас очень хорошая действующая система налогообложения, очень гибкая для нефтегазового сектора", — сказал Новак, отметив, что благодаря этой системе все колебания нефтяных цен, которые наблюдаются я на рынке, имеют больше влияния на бюджет, чем на состояние компаний. "Поскольку прогрессивная шкала налогообложения, при падении цен — больше теряет бюджет, при увеличении цен — больше зарабатывает бюджет", — пояснил он.

Такие заявления заставили главу Минфина Антона Силуанова усомниться в необходимости предоставления нефтяникам налоговых льгот, о которых они постоянно просят. "Устойчиво развивающейся отрасли насколько нужны преференциальные режимы?", — спросил глава Минфина.

Сложные условия

Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российская экономика приобретает новые качества, заявил Путин
Новак возразил, что в России существует большое количество выработанных месторождений, со сложными условиями добычи. Именно они, по его словам, требуют особых условий налогообложения.

Он напомнил, что Минфин и Минэнерго ранее согласовали законопроект о новой системе налогообложения финансового результата нефтяных компаний — НДД. "Буквально в пятницу были внесены дополнительные соглашения по корректировке налоговой системы в части НДД в виде пилотных проектов в РФ", — сказал Новак. Благодаря этому, по его словам, удастся привлечь дополнительные инвестиции, в частности, в месторождения Восточной Сибири.

Силуанов в свою очередь предложил вернуться к дискуссии о налоговом маневре в нефтяной сфере. Правительство уже несколько лет обсуждает такой манёвр, предполагающийся поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи.

"Мы готовы предоставлять льготы для сложных месторождений, со сложными условиями добычи, с одной стороны, а с другой стороны просили бы вас согласиться с завершением того налогового манёвра, который мы начали, и с увеличением внутреннего налогообложения за счёт сокращения внешнего", — сказал он. По его словам, это даст дополнительные ресурсы эффективным компаниям и бюджету.

Президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр энергетики РФ Александр Новак и предприниматель Вадим Мошкович на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Костин и Новак поспорили, какая цена на нефть комфортна для России
"Скорее бы нам завершить маневрирование в этом направлении", — сказал глава Минфина.

Не сейчас

"Я считаю, что в перспективе у нас такая возможность есть, и это даже целесообразно. Но нам надо подходить к этому очень взвешенно", — возразил Новак.

Глава Минэнерго напомнил, что ещё не все нефтеперерабатывающие заводы в России провели собственную модернизацию, и если провести такой манёвр сейчас — на них ляжет основная нагрузка и они не смогут завершить свои планы. На сегодняшний день, по его словам, модернизировано чуть больше половины НПЗ. "Экспортная пошлина, которая сейчас есть, по сути является субсидией, которая позволяет обеспечить минимальную маржинальность работы НПЗ", — сказал Новак.

"Но в целом в перспективе такая возможность — обнулить пошлину — есть. Надо только дать заводам завершить модернизацию", — добавил он.

"Мы готовы пойти на квазисубсидирование через отрицательный акциз", — не отступал Силуанов.

Министр энергетики РФ Александр Новак и предприниматель Вадим Мошкович на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новак рассказал о прогнозируемом приросте мирового потребления нефти
Минфин ранее предлагал возвращать нефтеперерабатывающим компаниям пропорционально объёмам их производства часть акциза на нефтепродукты, которые поступают в бюджет при продаже топлива в рознице.

В этом случае, по его словам, Минфин сможет поддержать эффективных переработчиков, а не тех, кто, пользуясь общей льготной системой, "вывозит под видом нефтепродуктов чуть переработанную нефть".

Спор двух министров смог остановить только модератор пленарной сессии глава ВТБ Андрей Костин, который предложил им продолжить эту дискуссию в правительстве.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!". 24 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!". 24 октября 2017
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