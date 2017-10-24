Оживление российской экономики стало устойчивым, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Оживление российской экономики приобрело устойчивый характер, она вышла из стагнации, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет".
"Такая представительность еще раз подчеркивает большой интерес, который вызывает современная Россия и ее потенциал, показывает взаимное стремление к диалогу, сотрудничеству, что является ключевым условием для налаживания и развития деловых связей, поиска перспективных направлений для капиталовложения. Россия открывает такие возможности для сотрудничества, особенно сейчас, когда наша экономика вышла из стагнации, а ее оживление приобрело устойчивый характер. Так, объем валового внутреннего продукта растет четыре квартала подряд… со второго квартала текущего года темпы превышают 2%", — добавил Путин.