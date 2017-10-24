САРАТОВ, 24 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Итальянская компания Simem и пензенский домостроительный комбинат "Бетониум" во втором полугодии 2018 года запустят в Пензе совместную линию по производству бетонных домокомплектов, сообщил в понедельник губернатор области Иван Белозерцев.
Глава региона отметил, что это даст возможность увеличения объема строительства качественного жилья, говорится в сообщении. "Применение итальянской технологии позволяет снизить затраты на строительство жилья, что всегда имеет большое значение", — сказал он.
Белозерцев поручил подчиненным оказать поддержку "Бетониуму" и предоставить помощь в получении необходимой суммы финансово-кредитных средств, отмечается в сообщении.