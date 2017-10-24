САРАТОВ, 24 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Итальянская компания Simem и пензенский домостроительный комбинат "Бетониум" во втором полугодии 2018 года запустят в Пензе совместную линию по производству бетонных домокомплектов, сообщил в понедельник губернатор области Иван Белозерцев.

"В ходе переговоров с компанией Simem были решены организационные вопросы открытия в Пензе линии по производству бетонных домокомплектов во второй половине 2018 года. Это будет одна из самых современных линий в РФ по производству сборных многоэтажных домов", — цитирует слова Белозерцева пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что это даст возможность увеличения объема строительства качественного жилья, говорится в сообщении. "Применение итальянской технологии позволяет снизить затраты на строительство жилья, что всегда имеет большое значение", — сказал он.

Белозерцев поручил подчиненным оказать поддержку "Бетониуму" и предоставить помощь в получении необходимой суммы финансово-кредитных средств, отмечается в сообщении.