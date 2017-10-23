Шувалов указал на приоритет субсидий на перевозку автомобилей из ДФО

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил ряду министерств обеспечить в приоритетном порядке выделение в 2018 году предусмотренных бюджетом дополнительных средств в качестве субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы России, следует из опубликованной на сайте кабмина информации.

"Минпромторгу России, Минфину России, Минтрансу России, Минвостокразвития России и Минэкономразвития России обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведённых на территории ДФО, в другие регионы РФ", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — до 15 мая 2018 года и до 15 ноября 2018 года.