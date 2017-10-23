МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В "Газпроме" назвали некорректным условие возвращения Киева к закупке газа в России, которое озвучил в понедельник украинский вице-премьер Владимир Кистион, пишут "Известия".
"Формулировка, очевидно, некорректна, учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины", — заявил изданию официальный представитель российской корпорации Сергей Куприянов. Он добавил, что украинский чиновник, возможно имел в виду не "точку учета", а точку сдачи газа покупателям.
При этом Куприянов подчеркнул, что это вопрос взаимоотношений не с Киевом, а с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам.
Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе.