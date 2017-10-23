В "Газпроме" ответили на условие Киева по закупке газа у России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В "Газпроме" назвали некорректным условие возвращения Киева к закупке газа в России, которое озвучил в понедельник украинский вице-премьер Владимир Кистион, пишут "Известия".

По словам Кистиона, возобновление закупок возможно, если точку учета газа для европейских покупателей перенесут с западной на восточную границу Украины.

"Формулировка, очевидно, некорректна, учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины", — заявил изданию официальный представитель российской корпорации Сергей Куприянов. Он добавил, что украинский чиновник, возможно имел в виду не "точку учета", а точку сдачи газа покупателям.

При этом Куприянов подчеркнул, что это вопрос взаимоотношений не с Киевом, а с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам.

Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. © Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt "Газпром" лишил Европу единства, а Польшу — смысла жизни Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что после 2019 года нужно изменить организацию транзита российского газа, когда действующий контракт завершится. Он предложил, чтобы европейцы забирали газ не на западной границе Украины, а на восточной.

В российском Минэнерго, в свою очередь, посчитали изменение организации транзита газа в Евросоюз нецелесообразным.