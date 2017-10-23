"Яндекс" рассказал, что ищут россияне в ожидании зимы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спрос россиян на пледы и настольные игры вырос с начала сентября по середину октября 2017 года на 72% и 63% соответственно, на 39% увеличился интерес к покупке видеопродукции, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета".
65.3%Нет, это приведет к повышению цен
17.5%Да, подобные меры позволят потеснить на рынке компании-монополисты
17.2%Мне все равно, я не заказываю товары в интернете
Спрос на фильмы и другую видеопродукцию увеличился на 39%. Самыми популярными жанрами являются фантастика, мультфильмы и видеоуроки. В этой категории пользователи за раз тратят около 2 тысяч рублей. Кроме того, согласно исследованию, россияне осенью активно ищут согревающие напитки — чай и какао. Спрос на чай за полтора месяца вырос на 67%, а на какао — на 22%.
Традиционно с наступлением холодов интернет-площадка наблюдает и повышение спроса на обогреватели. С начала осени спрос на отопительное оборудование вырос на 66%. Средний чек в этой товарной категории за полтора месяца увеличился на 12,4% — до 5,2 тысячи рублей. Спрос на свитеры и шапки за отчетный период вырос в два раза. Стоимость свитера составила в среднем 4,3 тысячи рублей, шапки — 3 тысячи рублей.свв