"Яндекс" рассказал, что ищут россияне в ожидании зимы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спрос россиян на пледы и настольные игры вырос с начала сентября по середину октября 2017 года на 72% и 63% соответственно, на 39% увеличился интерес к покупке видеопродукции, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета".

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17.5% Да, подобные меры позволят потеснить на рынке компании-монополисты

17.2% Мне все равно, я не заказываю товары в интернете Все опросы Голосовать

Очевидно, многие покупатели планируют проводить больше времени дома — спрос на традиционные "зимние" атрибуты домашнего досуга уже заметно вырос, отмечается в исследовании. Так, если средний чек в категории пледов за полтора месяца не вырос — около 3,3 тысячи рублей, то спрос вырос на 72%. Настольные игры за тот же период стали популярнее на 63%, а в среднем траты на игры составляют 1140 рублей.

Спрос на фильмы и другую видеопродукцию увеличился на 39%. Самыми популярными жанрами являются фантастика, мультфильмы и видеоуроки. В этой категории пользователи за раз тратят около 2 тысяч рублей. Кроме того, согласно исследованию, россияне осенью активно ищут согревающие напитки — чай и какао. Спрос на чай за полтора месяца вырос на 67%, а на какао — на 22%.

Спрос на товары для зимних видов спорта за полтора месяца вырос в 1,5 раза. "Беговые лыжи уже ищут в 1,8 раза чаще, чем в начале осени, горные лыжи — в 1,7 раза, сноуборды — в 1,4 раза. Средний чек на сноуборды на данный момент составляет 19,3 тысячи рублей, на горные лыжи — 17,7 тысячи рублей, беговые лыжи в среднем покупают за 7 тысяч рублей", — рассказали в "Яндекс.Маркете".

Традиционно с наступлением холодов интернет-площадка наблюдает и повышение спроса на обогреватели. С начала осени спрос на отопительное оборудование вырос на 66%. Средний чек в этой товарной категории за полтора месяца увеличился на 12,4% — до 5,2 тысячи рублей. Спрос на свитеры и шапки за отчетный период вырос в два раза. Стоимость свитера составила в среднем 4,3 тысячи рублей, шапки — 3 тысячи рублей.свв