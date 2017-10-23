МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сертификат эксплуатанта авиакомпании "ВИМ-Авиа" будет ограничен после 25 октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству авиакомпании.

"Мораторий на полеты вступает в действие с 25 октября", — рассказал он.

При этом, отметил собеседник, самолеты будут находится на стоянках в московских аэропортах. Таким образом, лизингодателям, которые предпочли вывезти свои суда, была и будет предоставлена такая возможность.

"ВИМ-Авиа" в сложной финансовой ситуации. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. В конце сентября с проблемами столкнулись десятки тысяч клиентов перевозчика в России и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.