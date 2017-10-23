"Таврида" обойдет обнаруженный участок старинной дороги и мост XVIII века

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости, Максим Грознов. Обнаруженные в Белогорском районе Крыма участок старинной мостовой и мост, предположительно, XVIII века внесены в список вновь выявленных объектов культурного наследия и не пострадают от строительства трассы "Таврида", сказал РИА Новости глава госкомитета по охране культурного наследия республики Сергей Ефимов.
"Приказ о внесении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия издан. Это значит, что эти объекты уже находятся под охраной государства", – сказал Ефимов.
Глава комитета ответил отрицательно на вопрос, помешает ли это строительству трассы "Таврида".
"Строительству не помешает, проектировщики сделают так, чтобы трасса не "находила" на этот объект, чтобы он остался нетронутым", – сказал Ефимов.
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