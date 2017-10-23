"Таврида" обойдет обнаруженный участок старинной дороги и мост XVIII века

На строительстве участка трассы Таврида и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. 26 июля 2017

На строительстве участка трассы Таврида и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. 26 июля 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости, Максим Грознов. Обнаруженные в Белогорском районе Крыма участок старинной мостовой и мост, предположительно, XVIII века внесены в список вновь выявленных объектов культурного наследия и не пострадают от строительства трассы "Таврида", сказал РИА Новости глава госкомитета по охране культурного наследия республики Сергей Ефимов.

Археологи в ходе раскопок обнаружили в Белогорском районе Крыма в зоне строительства трассы "Таврида" участок мостовой и небольшой арочный каменный мост. По предварительным данным, дорога была построена в конце XVIII века, возможно, к моменту путешествия императрицы Екатерины II в Крым.

"Приказ о внесении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия издан. Это значит, что эти объекты уже находятся под охраной государства", – сказал Ефимов.

Впереди, по словам чиновника, проведение историко-культурной экспертизы, по итогам которой будет принято решение о включении находки в реестр объектов культурного наследия.

Глава комитета ответил отрицательно на вопрос, помешает ли это строительству трассы "Таврида".

"Строительству не помешает, проектировщики сделают так, чтобы трасса не "находила" на этот объект, чтобы он остался нетронутым", – сказал Ефимов.

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