Арбитраж Москвы признал банкротом облигационную дочку "Трансаэро"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом "дочку" авиакомпании "Трансаэро" — ООО "Трансаэро-финансы", занимавшуюся размещением и обслуживанием облигаций, и открыл в ней на полгода конкурсное производство, следует из опубликованного решения суда.

Дело о банкротстве ООО "Трансаэро-финансы" было возбуждено по заявлению материнской авиакомпании в декабре 2016 года. Суд в январе ввел в компании процедуру наблюдения.

В решении суда говорится, что в реестр требований кредиторов "Трансаэро-финансы" на данный момент включены обязательства перед тремя кредиторами на сумму около 8,5 миллиарда рублей. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Лямов. Его отчет суд назначил на 19 апреля 2018 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на полгода.

На тот момент в ее реестр были включены требования 304 конкурсных кредиторов и уполномоченных органов третьей очереди в сумме около 229,4 миллиарда рублей, а также требования 4525 кредиторов второй очереди (работники компании) в размере более 132,7 миллиона рублей. Как отметил суд, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.

Некогда второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составлявшими вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.