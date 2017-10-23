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Экономика

Долг платежом классен: чем закончится новый кредитный бум в России

08:0023.10.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОформление кредита в отделении банкаОформление кредита в отделении банка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 октября — РИА Новости. Доходы россиян падают, долги растут. По данным НИУ ВШЭ, за последние три года граждане обеднели почти на 20%. Сейчас они задолжали банкам около 12 триллионов рублей. Бесконечно экономить невозможно, и люди набирают потребительских кредитов. Объем выданных рублевых займов в августе этого года достиг исторического максимума. Кредитуются в основном малоимущие жители бедных регионов.

Пачка денег
© Fotolia / SemA
Ростовщики умерят аппетиты: государство ограничит ставки по микрозаймам

Согласно опросу НАФИ, примерно каждый двенадцатый должник не видит ничего плохого в том, чтобы вовсе не вернуть деньги банку. Сектор рискует: закредитованность населения грозит кассам большим невозвратом. РИА новости выяснило, на что россияне берут в долг.

Пылесосы за сотку

 

"У меня некоторые клиенты берут фильтры для воды за 120 тысяч рублей. Матрасы в кредит за 150 тысяч рублей. Пылесосы, которые стоят за сотку. Что тут сказать. Люди просто идиоты”, — говорит 26-летний Валерий, сотрудник отдела взыскания просроченной задолженности. Белая рубашка. Рукава закатаны. Руки в цветных татуировках. Валерий попросил изменить его имя в тексте и не называть банк, в котором трудится (входит в топ-25 самых прибыльных в стране).

 

С понедельника по пятницу молодой человек звонит по России должникам, которые отказываются платить. Совсем. Докучает звонками также родным, друзьям, знакомым и работодателям должника. В его обязанности входит только одно — используя "свободный стиль общения”, заставить человека вернуть банку деньги. Чаще всего взыскать удается с семьи неплательщика.

 

По опыту Валерия только 10% его "клиентов" кредитовались, потому, что не могли свести концы с концами. Из них много тех, кто брал деньги на лечение близких. Чаще всего такие клиенты, говорит он, обращаются не в банки, а в МФО. Пятая часть всех неплательщиков Валерия — люди, взявшие в прошлом году в кредит седьмой iPhone. Приобрела его и Ирина из Читы. Прежний гаджет девушки сломался. А своих денег хватало только на "деревянный” аппарат, который ей покупать не хотелось. Тогда Ира зашла в отделение МТС Банка и оформила годовой кредит. Гасила платежи вовремя, но, когда осталось отдать около 15 тысяч рублей, должница перестала поддерживать связь с организацией. Сейчас уговорить ее заплатить пытается уже третья коллекторская служба. Названивают, угрожают лишить имущества и завести уголовное дело.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкРеклама рефинансирования кредита
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ради такой "смешной” суммы ни банки, ни коллекторы в суд не пойдут, утверждает москвич Роман. Он задолжал "Почта Банку” 10 тысяч рублей по кредитной карте. Проценты растут. Но возвращать деньги Рома не торопится: "Мне они были не нужны вообще-то. Понимал, что могу чуть-чуть поживиться на том, как устроена система".

 

Кредитный бум отражает настроения населения. Россияне устали ограничивать себя во всем и понимают, что откладывать покупки до лучших времен не стоит. Они могут и не наступить. "Реальные доходы продолжают сокращаться. А люди же не могут бесконечно экономить. С точки зрения психологии есть и другая тенденция. Население в ущерб, к примеру, качественному питанию, начинает покупать дорогие вещи, чтобы поддержать видимость своего благосостояния”,  — объясняет Елена Гришина, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

 

Жизнь взаймы

 

Чтобы погасить старые кредиты, россияне берут новые. Всего у 40% платежеспособного населения есть обязательства перед банками. По мнению директора Института социологии РАН Михаила Горшкова, пятая часть из них имеют два займа. А почти у каждого шестого должника их еще больше. Эксперты говорят, что причины высокой закредитованности граждан в бедности и низкой финансовой грамотности.

 

Долги россиян перед банками в августе 2017-го увеличились на 447 миллиардов рублей. Объединенное кредитное бюро связывает это с тем, что жилье и автомобили россияне стали приобретать чаще.  

 

Кроме того, из-за снижения ставки ЦБ кредиты в банках дешевеют. ВТБ вслед за Сбербанком уменьшил проценты по всем потребительским займам. Однако получить их по наиболее выгодной ставке смогут лишь сверхнадежные заемщики. "Такое стадное поведение банков может усугубить ситуацию на рынке. Им нужно зарабатывать. И если не появятся заемщики, которые готовы платить, сектор рискует, так как малообеспеченные клиенты не смогут обслуживать кредиты”, — говорит руководитель центра макроэкономического анализа "Альфа-банка" Наталья Орлова.

 

Самые малоимущие слои кредитуются активнее остальных, замечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Исследователи РАНХиГС считают, что сейчас стало меньше тех, кто экономит на питании и одежде. При этом граждане продолжают занимать и практически ничего не откладывают. В 2017-м они положили на депозиты рекордно низкую сумму. По словам председателя правления ВТБ-24 Михаила Задорнова, прирост с начала года составил всего 2,5%.

 

По итогам трех кварталов 2017-го банки уже выдали почти 10 миллионов потребительских кредитов. Половина из них ушла на погашение старых займов. Аналитики рынка предупреждают, что это может спровоцировать последствия кредитного бума 2010-2012 годов. Тогда банки стали создавать дополнительные резервы, чтобы перекрыть просрочку. А также вынужденно свернули кредитование на товары в торговых точках. Сбербанк уже сделал это для своей дочки Cetelem.

 

Согласно трехлетнему макропрогнозу правительств, бедность в стране не снизится. А значит, жить в долг у многих россиян может войти в привычку.

 

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