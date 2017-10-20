Дефицит бюджета США в 2017 финансовом году составил $666 млрд

МОСКВА, 20 окт- РИА Новости. Дефицит бюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, составил 666 миллиардов долларов, или 3,5% ВВП, следует из отчета министерства финансов страны.

По сравнению с предыдущим финансовым годом дефицит бюджета вырос на 13,5%, или на 80 миллиардов долларов. Вместе с тем дефицит на 36 миллиардов долларов ниже прогнозного дефицита бюджета на следующий год.

Государственные расходы в США за отчетный период выросли на 3,3% в годовом выражении, до 3,981 миллиарда долларов. Доходы бюджета, напротив, сократились на 1,5%, составив 3,315 миллиарда долларов.

"Рост расходов опережал рост налоговых поступлений второй год подряд в результате экономического роста на исторически низком уровне… Растущий дефицит показывает, что разумные ограничения расходов и проведение политики, направленной на стимулирование экономического роста, например, налоговая реформа, критически необходимы для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости", — приводятся в релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В четверг сенат США утвердил проект бюджета страны на 2018 финансовый год. Благодаря сокращению расходов он открывает возможности для налоговой реформы, обещанной президентом США Дональдом Трампом.