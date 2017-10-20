Китайская компания может создать на Ямале СП по продукции оленеводства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и китайская компания, которая производит биопрепараты и медикаменты на основе продукции оленеводства, рассматривают вопрос о создании на Ямале совместных предприятий по глубокой переработке продукции оленеводства, сообщает в пятницу правительство Ямала.

В четверг в Салехарде состоялась встреча представителей исполнительных органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа с руководством этой китайской компании.

"В ходе переговоров сторонами была обсуждена возможность создания на территории арктического региона совместных предприятий по глубокой переработке продукции оленеводства", — говорится в сообщении.

В региональном правительстве отметили, что китайская сторона проявила заинтересованность в продукции северного оленеводства – пантах, оленьих шкурах, сухих рогах. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях сотрудничества с ямальскими экспортно-ориентированными предприятиями.

Также утвержден план первоочередных мероприятий, в рамках которого будут оцениваться возможности экспорта ямальской продукции.

"Мы предоставим потенциальным торговым партнерам документы, разрешающие экспортную деятельность предприятий Ямала. А китайская сторона даст нам рекомендации по продвижению ямальской продукции на рынок КНР – от регистрации наших предприятий по законодательству Китая до сертификации в качестве импортера", – приводятся в сообщении слова начальника управления внешнеэкономических связей департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Ивана Тимкина.

Ямальское оленеводство сегодня развивается в рамках "дорожной карты" по рациональному использованию оленьих пастбищ и обеспечению благополучной эпизоотической обстановки. "Это предусматривает интенсивное развитие отрасли. Ставка – на высокое качество и безопасность продукции, расширение ее ассортимента и рынков сбыта", — подчеркивается в сообщении.

Другие новости региона читайте здесь >>