МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Среди российских авиаперевозчиков есть порядка 6-10 компаний, чья деятельность вызывает вопросы, заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

"Проверки по авиакомпаниям мы проводим регулярно, но называть компании, которые являются нарушителями, я бы сейчас не стал", — сказал он журналистам.

Вместе с тем он подтвердил, что есть перевозчики, которые находятся в зоне риска. "Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, — их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряженно", — сказал Басаргин.

Говоря об авиакомпании "ВИМ-Авиа", он отметил, что только в этом году было выполнено несколько ее проверок — как плановых, так и внеплановых.

"ВИМ-Авиа" в середине октября прекратила полеты из-за финансовых проблем.