ЦБ рассказал о "дыре" в капитале банка "Северо-Восточный Альянс"

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Северо-Восточный Альянс", лишившегося лицензии в августе, составила 638,62 миллиона рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка, по результатам обследования, составили 1,305 миллиарда рублей, обязательства — 1,944 миллиарда рублей.

Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северо-Восточный Альянс" из-за неспособности своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что послужило основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства.

При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов, отмечал регулятор. Банк России неоднократно применял в отношении банка "Северо-Восточный Альянс" меры надзорного реагирования, главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам.

Также отмечалось, что отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации финансового положения кредитной организации свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности банка. В банк была назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 августа банк "Северо-Восточный Альянс" занимал 250-е место в банковской системе РФ.