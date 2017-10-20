МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Северо-Восточный Альянс", лишившегося лицензии в августе, составила 638,62 миллиона рублей, говорится в вестнике Банка России.
Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северо-Восточный Альянс" из-за неспособности своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что послужило основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства.
При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов, отмечал регулятор. Банк России неоднократно применял в отношении банка "Северо-Восточный Альянс" меры надзорного реагирования, главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам.
По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 августа банк "Северо-Восточный Альянс" занимал 250-е место в банковской системе РФ.