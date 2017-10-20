Греф не верит в скорое появление криптодоллара

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Криптодоллар вряд ли появится в скором времени, поскольку экономика США держится на централизованном денежном предложении, а ФРС вряд ли передаст свои полномочия майнерам, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Если мы говорим о биткоине как криптовалюте, то это, конечно, децентрализованный майнинг, децентрализованная эмиссия денежной массы, не контролируемая центральными банками", — напомнил Греф, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Если вы мне зададите вопрос, верю ли я в децентрализованную модель сегодня, я скажу "нет". Мое предсказание, что государства будут с этим бороться нещадно. В лучшем случае они это обложат налогом, в худшем случае — будут запрещать. Еще в самом худшем случае будут преследовать", — предположил Греф.

"Верю ли я в то, что это может быть в перспективе реализовано — верю, потому что децентрализованные модели значительно более устойчивы", — заметил он.

При этом глава Сбербанка отметил, что сегодня необходимо договориться, что имеется в виду, когда речь идет о криптовалюте. "Если крипторубль — это зеркало фиатной валюты — да, если это переход к децентрализованной эмиссии — не верю. Пока не верю", — сказал он.

"Не верю также, что у нас появится криптодоллар, потому что вся экономика США держится на централизованном денежном предложении, и сегодня доллар является мировой валютой и регулируется ФРС. Чтобы эта организация отдала свои полномочия бесчисленному количеству майнеров, пока я в это не верю", — заключил Греф.