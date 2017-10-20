Дворкович сомневается в необходимости крипторубля как средства для расчетов

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Вице-премьер России Аркадий Дворкович сомневается в необходимости появления крипторубля как средства для осуществления расчетов.
"Пока нет уверенности, что именно крипторубль как средство расчета нужен, вот я в этом очень сильно сомневаюсь, что это нужно", — заявил Дворкович, выступая на одной из панельных площадок Фестиваля молодежи и студентов.
В целом говоря о криптовалютах, вице-премьер отметил, что лично не пользуется ими.
"Я считаю, что риски очень большие, и если бросятся все зарабатывать, то точно потеряют, потому что пирамида работает по-другому. Пока они растут последовательно, постепенно, да, все вроде нормально, а когда кончается количество входящих новых людей в систему, они обваливаются, поэтому если войдут сразу все, то сразу и обвалится", — ответил вице-премьер на вопрос о том, что произойдет, если все россияне начнут зарабатывать на криптовалютах.
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