Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Банк России выработал основной шаг снижения ключевой ставки, которое будет обсуждаться на ближайшем совете директоров в октябре, но еще рассмотрит разные варианты, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Основной шаг у нас выработался, будем смотреть, обсуждать разные варианты", — сказала она, отвечая на вопрос о том, насколько в текущих условиях возможно понижение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Игорь Дмитриев сообщил в интервью агентству Блумберг, что ЦБ будет обсуждать снижение своей ключевой ставки на 0,25 либо на 0,5 процентного пункта.

Очередное заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 27 октября.

Совет директоров Банка России в середине сентября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 8,5% годовых. ЦБ РФ допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов.

О введении ключевой ставки ЦБ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>