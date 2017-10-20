МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Банк России выработал основной шаг снижения ключевой ставки, которое будет обсуждаться на ближайшем совете директоров в октябре, но еще рассмотрит разные варианты, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Игорь Дмитриев сообщил в интервью агентству Блумберг, что ЦБ будет обсуждать снижение своей ключевой ставки на 0,25 либо на 0,5 процентного пункта.
Совет директоров Банка России в середине сентября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 8,5% годовых. ЦБ РФ допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов.
О введении ключевой ставки ЦБ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>