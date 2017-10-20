На 17 участках трассы "Таврида" в Крыму разместят системы видеофиксации

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости, Максим Грознов. ГИБДД Крыма определила 17 участков строящейся трассы "Тарида", где будут установлены системы видеоконтроля и фиксации, к запуску первой очереди трассы камерами оборудуют шесть из них, заявил журналистам начальник управления ГИБДД по республике Анатолий Борисенко.
Изначально камерами будут оборудованы шесть участков трассы, отметили в ГИБДД. В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию всей трассы в четырехполосном режиме, ее оснастят различными техническими средствами, в том числе камерами, их муляжами, весовыми.
Сегодня на территории республики успешно работают лишь восемь средств контроля движения и фиксации нарушений – в Симферополе, на выезде из города, и три камеры на участке дороги Симферополь-Алушта. В 2018 году, отметил Борисенко, на территории республики будет установлено 285 средств фиксации нарушений, первичное техзадание на их закупку и установку уже есть. Помимо них в Крыму будут работать 15 передвижных комплексов.
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