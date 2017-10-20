Абызов рассказал, какие профессии станут ненужными с развитием технологий

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Профессии бухгалтера и кадровика станут первыми "жертвами" развития цифровых технологий в России, считает министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Самый главный риск в развитии технологий — это обеспечение вопросов глобальной безопасности. В мире есть огромные запасы оружия, которое управляется дистанционно посредством электроники. Поэтому вопрос безопасности будет одним из основных", — сказал Абызов в интервью РИА Новости в рамках форума "Открытые инновации".

Вызов для экономического уклада будет заключаться в том, что огромное количество профессий и навыков, которые сегодня востребованы и на получение которых люди потратили многие годы, станут ненужным, полагает Абызов.

"Я думаю, если говорить про Россию, то в ближайшее время у нас радикально сократится востребованность в бухгалтерах и кадровиках", — считает министр.

"С развитием телемедицины даже такая тонкая профессия, как врач, сильно изменится. Врач будет профессионально оперировать большими базами данных, и это тоже вызов для многих людей, необходимо будет проходить через переобучение, надо быть готовыми к этому", — добавил Абызов.

Государству предстоит найти формат работы с людьми, чьи профессии ушли прошлое, чтобы они смогли занять достойное место в обществе, заключил он.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Московского международного форума "Открытые инновации".