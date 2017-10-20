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Экономика

Что там с Telegram: секретные коммуникации или пиар-война

08:0020.10.2017
(обновлено: 08:17 20.10.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМессенджер TelegramМессенджер Telegram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Наступление на Telegram продолжается: мировой суд Москвы оштрафовал базирующуюся в Лондоне Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей. Причина — отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Чтобы отразить напор спецслужб, создатель мессенджера Павел Дуров уже выбрал команду юристов — это международная правозащитная организация "Агора". В Кремле, впрочем, сразу сказали, что речи о блокировке мессенджера, которая, по идее, должна последовать за отказом Telegram выполнить требования властей, не идет.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Адвокат рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Telegram в России

Между тем новый виток противостояния основателя Telegram и государства лишь подогревает интерес пользователей к сервису — только с начала года его российская аудитория утроилась. О том, с чем на самом деле может быть связан шум вокруг Telegram, можно ли расшифровать зашифрованное и действительно ли этот мессенджер самый безопасный из всех — в материале РИА Новости. 

Письма Дурову из ФСБ

В конце сентября основатель мессенджера Павел Дуров выложил на своей странице "ВКонтакте" письма, которые пришли ему из ФСБ. В них служба предупреждает: на проект составлен протокол об административном правонарушении — владельцы мессенджера не подали в федеральный орган сведения, необходимые "для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых, и (или) обрабатываемых электронных сообщений". 

Основатель Telegram прокомментировал это так: 

Нет технической возможности

Цели спецслужб вполне объяснимы: перед ними, в частности, стоит задача ловить террористов, а для этого нужно обладать максимально возможным инструментарием. 

Павел Дуров уже не раз объяснял, что дешифровка пользовательской переписки невозможна, так как ключи фактически находятся на пользовательских устройствах. Эксперты отсутствие такой возможности подтверждают.

"Эти ключи генерируются на клиенте и каждый раз разные. Дуров их не знает, и требовать от него эти ключи просто бессмысленно", — пояснил РИА Новости Игорь Ашманов, разработчик систем искусственного интеллекта. 

То, что требования властей технически неисполнимы, признал и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Несовершенство российского законодательства, по его словам, привело к тому, что за невыполнение требований — а их исполнить Дуров явно не сможет — мессенджер будет заблокирован. В противном случае, как подчеркнул Мариничев, нельзя будет предъявить требования к другим сервисам.  

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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У государства нет предвзятого отношения к Telegram, заявил Никифоров

И хотя блокировка сервиса будет возложена на Роскомнадзор, ведомству не нужна пользовательская переписка, его интерес к сервису совсем другого рода. 

Фильтровать или блокировать

Еще в июне Роскомнадзор потребовал от Telegram пять идентификаторов, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации. Telegram упорно хранил молчание, и Роскомнадзор пригрозил ему блокировкой. В итоге сервис все-таки попал в требуемый список, а Дуров заверил: с властями он поделился только сведениями, находящимися в открытом доступе. 

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники митинга "За свободный интернет" на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники митинга "За свободный интернет" на проспекте Академика Сахарова в Москве

"Задача Роскомнадзора — не допускать доступа пользователей к запрещенному контенту и их вовлечения, например, в употребление наркотиков и экстремизм", — отмечает Ашманов. 

Таким образом, так же как и соцсети, мессенджер должен соблюдать закон: находить запрещенные группы и блокировать их.

 "А если вы отказываетесь это делать, значит, ваш бизнес принципиально построен на том, чтобы не запрещать доступ к провокационному контенту и зарабатывать на нем. Ну, тогда извините, заблокируем вас целиком", — поясняет эксперт.

В ответ на претензии Роскомнадзора Дуров заявил, что только с начала июня Telegram самостоятельно заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.

Впрочем, летом 2017 года после закрытия крупнейшей русскоязычной даркнет-площадки RAMP в Telegram начали массово стекаться наркодельцы. Под каждую сделку стороны создавали секретный чат в мессенджере, где данные о переписке сохранялись только на телефонах собеседников. 

© Скриншот Telegram каналаОдин из самых популярных тематических каналов RAMP official vol 2 (сейчас заблокирован)
© Скриншот Telegram канала
Один из самых популярных тематических каналов RAMP official vol 2 (сейчас заблокирован)

Почему именно Telegram

Как объясняют наблюдатели, именно способы и возможности получения контента в Telegram и его объемы — основная причина повышенного интереса со стороны властей к мессенджеру Дурова.

Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
© AP Photo / Tatan Syuflana
Клименко считает, что Дуров может продать Telegram
Так, например, популярные мессенджеры WhatsApp и Viber занимают в России гораздо более существенную долю рынка, но их влияние как распространителей контента не столь велико: весь функционал сводится главным образом к простому обмену сообщениями и голосовой связи. 

"Они не дистрибутируют централизованно столько контента через каналы или чаты, как это реализовано в Telegram", — поясняет Мариничев. 

Что касается шифрования сообщения, оно есть и в WhatsApp, и в Viber.

Так действительно ли Telegram — самый защищенный из всех существующих на рынке мессенджеров? Специалисты в этом не уверены и указывают на то, что история о супербезопасности Telegram пока главным образом базируется только на заявлениях его основателя. 

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки мессенджеров на экране смартфона

Безопасность или маркетинг

"Дуров никогда не открывал исходный код своей криптографии. Он предлагал ее взламывать и за это назначал вознаграждение, но исходник никогда не открывал, поэтому разговоры о надежности Telеgram — это маркетинговое предложение Павла. Нет никаких оснований думать, что Telegram безопасней, чем другие", — считает Ашманов. 

Наблюдатели указывают и на другой аспект: вопрос не только в степени шифрования мессенджера, а в том, кто его хозяин, кого он слушает и кто его контролирует. 

Как рассказал сам Дуров интернет-ресурсу The Baffler, руки к Telegram тянули не только российские, но и американские спецслужбы. По его словам, в мае 2016 года года агенты ФБР предприняли попытку подкупа одного из разработчиков Telegram с тем, чтобы тот сделал мессенджер менее защищенным.

"К счастью, поскольку ни один из нас не является гражданином США, мы смогли отклонить их предложение и рассказать об этих попытках общественности. В противном случае ФБР, скорее всего, попыталось бы заставить нас замолчать, используя определенные юридические процедуры", — рассказал Дуров. 

В одну песочницу?

Как бы там ни было, считать, что Telegram никто не контролирует и он абсолютно независим, только потому, что его основатель сам об этом говорит, достаточно странно. Возникает и другой вопрос: ведь Telegram могли заблокировать давно и не привлекая внимания.

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров

Так, осенью прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ в деловую социальную сеть LinkedIn — она отказалась хранить персональные данные россиян на территории России. 

"Telegram можно заблокировать еще более надежно, так, чтобы им было невозможно пользоваться, применяя, например, VPN и прочие вещи. То, что этого не делают, говорит о том, что государство заинтересовано, чтобы мессенджер работал", — рассуждает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. 

Так или иначе всплеск интереса к Telegram произошел в последний год на волне истории с зашифрованностью, возможной блокировкой и безопасностью.  В 2017-м он стал самым быстрорастущим мессенджером в России, показав рекордные темпы роста с весны 2016 года. Шумиха вокруг Telegram будет привлекать в него все новых и новых поклонников секретности, а для силовых структур он может стать вполне удобным каналом контроля аудитории, которой есть что скрывать. 

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