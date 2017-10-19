Премьер Польши поднимет вопрос "Северного-потока-2" на саммите ЕС

ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло поднимет вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" на саммите ЕС, который начался в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь главы польского правительства Рафал Бохенек.

По его словам, Польша рассчитывает на "быстрые действия Европейской комиссии по вопросу строительства "СП-2".

"Этот вопрос будет однозначно поднят на саммите ЕС премьером Беатой Шидло", — цитирует Бохенека агентство РАР.

Он подчеркнул, что вопрос строительства газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии очень заботит Польшу и многие другие страны Центральной и Восточной Европы.

"СП-2" явно нарушает не только принцип европейской энергетической солидарности, но нацелен на независимость и безопасность всего региона", — сказал Бохенек.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом Еврокомиссия одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС, но пока этого так и не произошло, в том числе, потому что не все страны поддерживают проект мандата.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.