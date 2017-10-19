Медведев заявил о рекордном урожае зерна

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия в последние годы увеличила сельхозпроизводство настолько, что досрочно выполнила некоторые задачи, а урожай зерновых в этом году стал лучшим за сто лет, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы действительно стали производить больше мяса, овощей, фруктов, мы собираем рекордные урожаи — в этом году по зерновым лучший результат за 100 лет, по сути за всю историю, практически это уже 132 миллиона тонн зерна (в бункерном весе — ред.)", — сказал он на заседании комиссии по контролю реализации предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов ГД по вопросам развития АПК.

"Объёмы производства сельхозпродукции превышают все ожидания, фактически выполнены все задачи, которые мы когда-то ставили к доктрине продовольственной безопасности страны, выполнено даже по многим позициям раньше времени", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что растет уровень технической оснащенности АПК, и благодаря субсидиям, производители закупают комбайны, тракторы, другое необходимое оборудование. По словам премьера, это стало возможным благодаря мощнейшей государственной поддержке, которая оказывается сельскому хозяйству".