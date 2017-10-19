Медведев заявил о рекордном урожае зерна

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия в последние годы увеличила сельхозпроизводство настолько, что досрочно выполнила некоторые задачи, а урожай зерновых в этом году стал лучшим за сто лет, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Объёмы производства сельхозпродукции превышают все ожидания, фактически выполнены все задачи, которые мы когда-то ставили к доктрине продовольственной безопасности страны, выполнено даже по многим позициям раньше времени", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что растет уровень технической оснащенности АПК, и благодаря субсидиям, производители закупают комбайны, тракторы, другое необходимое оборудование. По словам премьера, это стало возможным благодаря мощнейшей государственной поддержке, которая оказывается сельскому хозяйству".