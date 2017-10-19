"Швабе": выставка ARMS & Hunting прошла очень продуктивно

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Холдинг "Швабе" и дистрибьюторы охотничьей оптики из Центрального федерального округа (ЦФО) достигли принципиальных договоренностей о закупке прицельной и наблюдательной техники, выпускаемой предприятиями холдинга, сообщает пресс-служба "Швабе", подводя итоги участия компании в прошедшей в Москве 14-й Московской международной выставке ARMS & Hunting — 2017.

"Выставка ARMS & Hunting прошла очень продуктивно. Наши новые продукты получили хороший отклик потенциального потребителя и высокую оценку партнеров из России и зарубежных заказчиков. Большая часть предстоящих поставок придется на центральную часть страны — это Москва и Подмосковье, Тульская, Ярославская, Курская и Орловская области". — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Он отметил, что экспорт будет развиваться в направлении Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

"Сегодня для нас это наиболее привлекательные регионы в плане внешней торговли. С их представителями также состоялись переговоры, которые наметили перспективы для партнерства", — сказал Ожгихин.

В пресс-службе добавили, что в связи с началом поставок в рамках партнерских отношений, установленных в рамках выставки, на одной из производственных площадок "Швабе" планируется увеличить производство прицельной техники на 3-5%.

Всего на выставке этого года холдинг продемонстрировал более двухсот изделий — прицелы, наблюдательные приборы, другое прицельное оборудование.