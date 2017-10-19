В Липецкой области представят уникальные механизмы привлечения инвестиций

МОСКВА/ЛИПЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Уникальные механизмы привлечения инвестиций, в том числе инструменты взаимодействия с потенциальными инвесторами представят власти Липецкой области на XIII международной инвестиционной конференции "Липецкая область: развитие через инвестиции", сообщил в четверг на брифинге заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров.
Конференция состоится в Липецке 1 ноября, в ней примут участие представители бизнеса, власти и СМИ.
"В этот раз мы хотели бы пригласить и представителей СМИ, чтобы показать свои достижения, рассказать о том, что мы готовы предложить тем, кто планирует развивать свой бизнес в дружественном, удобно расположенном регионе, с минимальными административными рисками и индивидуальным подходом к каждому. А также обсудить роль СМИ в продвижении региональных брендов", — сказал Козодеров.
По его словам, ко всем инвесторам в области применяется индивидуальный подход, им оказывается помощь в поиске подходящего земельного участка, подключении к инженерным сетям, получении льгот и субсидий.