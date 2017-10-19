Сечин о работе в Курдистане: наше дело - добывать нефть

ВЕРОНА (Италия), 19 окт — РИА Новости. Должен быть универсальный подход к работе иностранных компаний в Курдистане, они не имеют отношения к политике, "Роснефть" добывает нефть и соблюдает при этом местное законодательство, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Мы работаем и в Венесуэле, и в Курдистане начинаем работать, обсуждаем вопросы работы с Ираном. При этом я не являюсь политиком, мое дело — добывать нефть и делать это эффективно. И мы строго соблюдаем законодательство на любой территории, где мы находимся", — сказал он.
Он отметил, что в Курдистане работают многие мировые компании, "и это никого не тревожит", — Exxon, Chevron, Total. "Почему мы не можем там работать?", — отметил глава "Роснефти".
"Мы считаем, что должен быть универсальный подход, мы не являемся субъектами политической составляющей", — подчеркнул он.