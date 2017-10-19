ВЕРОНА, 19 окт – РИА Новости. США хотят ослабить энергосотрудничество России и ЕС, считает экс-канцлер Германии, глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер.

"Что касается энергетической политики, что мы видим, есть определенный интерес в поиске этого сотрудничества между Евросоюзом и РФ, но США хотят ослабить это сотрудничество", — сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, позиции отдельных стран уже привели к экономическим проблемам, особенно это касается рынка газа и нефти.