Трутнев: ТОР "Южная Якутия" развивается быстрее намеченных графиков

ХАБАРОВСК, 19 окт — РИА Новости. Новые проекты в ТОР "Южная Якутия" в городе Нерюнгри в республике Саха (Якутия) реализуются быстрее намеченных сроков, заявил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев в среду находился с рабочей поездкой в Якутии, где вместе с главой региона Егором Борисовым побывал в ТОР "Южная Якутия".

"Якутия должна быть в числе лидеров, для этого все условия есть. Мы посмотрели ТОР "Южная Якутия", она реализуется быстрее намеченных графиков. Всегда приятно помогать людям, которые очень динамично двигаются", – отметил Трутнев, слова которого приводит в четверг Минвостокразвития.

Отмечается, что эту ТОР создали в прошлом году, в настоящее время поданы пять заявок на реализацию проектов с общей суммой инвестиций в 29,8 миллиарда рублей. Четыре проекта уже реализуются, в том числе, проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". На Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов. Сейчас "Колмар" планирует увеличить объемы добычи до 20 миллионов тонн угля в год.

Сейчас на территории Дальнего Востока созданы 18 территорий опережающего развития: "Индустриальный парк "Кангалассы", "Южная Якутия" (Республика Саха (Якутия); "Беринговский" (Чукотский АО); "Белогорск", "Приамурская", "Свободный" (Амурская область); "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск" (Хабаровский край), "Надеждинская", "Большой Камень", "Михайловский", "Нефтехимический" (Приморский край); "Камчатка" (Камчатский край); "Южная", "Горный воздух", "Курилы" (Сахалинская область), "Амуро-Хинганская" (ЕАО). Инвесторами поданы 390 заявок на 2,4 триллиона рублей, резидентами стали 184 инвестора, запустивших проекты с объемом частных инвестиций на 2,1 триллиона рублей.