Трутнев: ТОР "Южная Якутия" развивается быстрее намеченных графиков

ХАБАРОВСК, 19 окт — РИА Новости. Новые проекты в ТОР "Южная Якутия" в городе Нерюнгри в республике Саха (Якутия) реализуются быстрее намеченных сроков, заявил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
"Якутия должна быть в числе лидеров, для этого все условия есть. Мы посмотрели ТОР "Южная Якутия", она реализуется быстрее намеченных графиков. Всегда приятно помогать людям, которые очень динамично двигаются", – отметил Трутнев, слова которого приводит в четверг Минвостокразвития.
Отмечается, что эту ТОР создали в прошлом году, в настоящее время поданы пять заявок на реализацию проектов с общей суммой инвестиций в 29,8 миллиарда рублей. Четыре проекта уже реализуются, в том числе, проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". На Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов. Сейчас "Колмар" планирует увеличить объемы добычи до 20 миллионов тонн угля в год.