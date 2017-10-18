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Экономика

Губернатор: долю рязанских товаров в торговых сетях региона надо увеличить

20:4518.10.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПокупатель в продуктовом супермаркете. Архивное фотоПокупатель в продуктовом супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 18 окт — РИА Новости. Власти Рязанской области помогут местным производителям увеличить долю своей продукции в торговых сетях региона, сообщает областное правительство.

Совещание, где обсуждались вопросы продвижения рязанских товаров в сетевые магазины, состоялось 18 октября в Рязани в рамках пятой по счету закупочной сессии. В нем принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководители правительства региона, депутаты областной думы, представители 20 предприятий агропромышленного комплекса, 10 федеральных и шести региональных торговых сетей.

Закупочные сессии с участием представителей торговых сетей и рязанских товаропроизводителей в регионе проводятся регулярно. На сессиях проходит знакомство с продукцией, обсуждаются условия взаимовыгодного сотрудничества, налаживаются деловые контакты. Обращаясь к собравшимся, Любимов отметил значимость обсуждаемой темы.

"Предприятиям-производителям поставки в торговые сети позволяют сохранять стабильное производство и иметь возможности для его дальнейшего развития. При этом необходимо учитывать, что сетевые продажи имеют свой отлаженный производственный процесс, поэтому к контрагентам выдвигаются определенные требования. Прежде всего, это соблюдение графиков поставки продукции, требования по ее упаковке и маркировке, и, безусловно, соответствующее всем параметрам безопасности качество продукции", – сказал губернатор.

По его словам, торговым сетям более тесное взаимодействие позволит пополнить ассортимент востребованными продуктами и привлечь новых покупателей. В настоящее время доля, которую вносят сетевые магазины в товарооборот области, постепенно увеличивается.

"Но в этой работе есть большой потенциал. Считаю справедливым увеличение доли рязанских товаров в объемах сетевых продаж, оказание всяческой поддержки локальным производителям при вхождении в сеть", – заявил Любимов.

Он отметил, что максимальные объемы продаж рязанской продукции показывают региональные сети. В федеральных сетях эта цифра намного ниже.

"Не сомневаюсь, что увеличить долю рязанской продукции в этих сетях возможно. У нас есть очень хорошие перерабатывающие производства, выпускающие качественную продукцию. Безусловно, предприятиям требуется обеспечивать необходимые объемы и стабильность поставок, что может потребовать финансовых вложений в модернизацию или расширение производства. В этой работе мы готовы оказывать содействие", — сказал Любимов.

Губернатор посетил на закупочной сессии экспозицию рязанских продуктов. На выставке были представлены хлебобулочные изделия, мясные и молочные продукты, колбасы, сыры, напитки, плодоовощные консервы, десерты из яблок, свежие и консервированные грибы, картофель нового урожая. Ознакомившись с представленной продукцией, Любимов обозначил ряд преимуществ рязанских товаров при продвижении в торговые сети.

"Это качество и логистическая доступность. Рязанские производители здесь, на месте, с ними можно оперативно договариваться. Всегда есть логистическая локальная составляющая, даже у федеральной сети, эту нишу надо занимать нашим товаропроизводителям", – сказал глава региона.

Любимов высоко оценил качество продукции, представленной на выставке. По его словам, сам он и его семья стараются покупать именно рязанские продукты, поскольку они "замечательного качества, на порядок выше, чем могут предложить федеральные поставщики".

Говоря об укреплении взаимодействия между рязанскими товаропроизводителями и торговыми сетями, Любимов назвал ряд мер, которые можно предпринять.

"Надо подумать насчет снижения налога на имущество. Надо с помощью правительства Рязанской области и в дальнейшем организовывать такие крупноформатные мероприятия с участием поставщиков и торговых сетей. Самое главное – это личный контакт, который рождается на таких встречах, и взаимодействие", — заявил губернатор.

По словам Любимова, закупочные сессии проходят в регионе регулярно и будут продолжаться. Губернатор добавил, что товаропроизводителям нужно предпринимать серьезные усилия для выхода на рынок, поскольку иногда они встречают бюрократические препятствия, в том числе со стороны торговых сетей.

"Если будет налажен контакт между руководителями сетей и производителями, то будет все нормально. Плюс наши рекомендации, гарантии, административная поддержка. В этом отношении мы готовы все это делать", – сказал Любимов.

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