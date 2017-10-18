Руденя: Верхневолжье сократило долги за газ на 3,3 млрд рублей в 2017 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тверская область в 2017 году сократила долги за газ на 3,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Глава области в среду принял участие во всероссийском селекторном совещании по подготовке предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов,которое провел зампред правительства РФ Дмитрий Козак.

Вопросы обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в Тверской области находятся на постоянном контроле регионального правительства, отметил губернатор.

"На сегодняшний день социальная сфера в Верхневолжье подключена к теплу на 100%, жилищный фонд — на 99,9%. Проводится системная работа по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы. По сравнению с началом 2017 года объем долгов за газ сократился более чем на 3,3 миллиарда рублей. Общая линия президента России Владимира Путина направлена на приведение в порядок системы ЖКХ, стабилизацию ситуации с взаиморасчетами, использованием средств населения", — прокомментировал Руденя итоги селекторного совещания.

Для дальнейшего снижения задолженности за поставленные энергоресурсы в муниципальных образованиях региона разработаны "дорожные карты" погашения долгов. Для обеспечения прозрачности финансовых потоков создан региональный единый расчетно-кассовый центр. Подразделения ЕРКЦ действуют в 11 муниципальных образованиях области, планируется, что сеть охватит все территории региона.

Еще одна тема, которая поднималась на всероссийском селекторе, — получение паспортов готовности объектов теплоснабжения. В настоящее время муниципалитеты Тверской области подали необходимые документы в Ростехнадзор. Работа по устранению полученных замечаний и получению паспортов должна быть завершена до середины ноября, заключил губернатор.

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