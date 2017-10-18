Россия в августе снова опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия в августе вновь опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,346 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Саудовская Аравия в августе добывала 9,951 миллиона баррелей в сутки. Объем добычи России, по данным организации, снизился по сравнению с июлем на 0,5%, а Саудовской Аравии — на 0,6%. В июле ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,393 миллиона баррелей по сравнению с 10,010 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в августе в месячном выражении вырос на 0,2% до 6,708 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в июле Россия экспортировала 5,102 миллиона баррелей в сутки, а в июне – 5,247 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ Саудовской Аравии снизилась в августе на 2,5% к предыдущему месяцу, до 2,62 миллиона баррелей в сутки. При этом переработка на НПЗ РФ сократилась на 1,2% с показателя июля, до 5,814 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК — Ирак — сократил добычу нефти в августе на 0,5%, до 4,38 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти в отчетном месяце вырос на 0,7%, до 3,789 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным организации, в Нигерии экспорт нефти в августе снизился на 4,4% — до 1,912 миллиона баррелей в сутки, а объем добычи страны вырос на 2,8%, до 1,994 миллиона баррелей в сутки.