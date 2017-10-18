Арбитраж отложил спор Siemens и "Ростеха" из-за "крымских турбин"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 2 ноября рассмотрение встречных исков Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В связи с принятием судом встречного иска рассмотрение дела подлежит отложению", — сказала судья Екатерина Абрамова.

В своем иске к двум структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — Siemens требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин в Крым. Сделка, как считает истец, состояла из двух частей — договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года.

Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ является вторым истцом в этом процессе.

Арбитраж Москвы в среду принял встречный иск ООО ТПЭ, в котором оно требует признать недействительными ряд пунктов контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Содержание оспоренных положений договора пока не известно. По словам заявителя, они касаются вопроса существования или отсутствия в договоре "юридически значимых ограничений" на распоряжение спорным имуществом. Представитель Siemens высказался против принятия встречного иска к рассмотрению, попросив суд вернуть его заявителю.

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