Израиль возобновил программу субсидирования авиаперелетов из России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Израиль возобновил прошлогоднюю зимнюю программу по субсидированию авиарейсов в Эйлат, в рамках которой за каждого Российского туриста власти страны выплачивали по 45 евро, ответила на вопрос РИА Новости во вторник директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

"Я уверена, что правительственная программа по субсидированию чартерных авиарейсов из России сыграла свою положительную роль. На зимний сезон 2017-2018 годов мы возобновили эту программу. Субсидирование каких-то полетов началось ещё в сентябре, но основная часть программы заработает в октябре. Субсидирование осталось на уровне прошлого зимнего сезона, по 45 евро за каждого пассажира, который прилетает в Израиль", — сказала она после открытия фотовыставки под открытым небом "Два города – один отпуск" на Арбате.

"Кроме того, у нас есть программа поддержки регулярных полетов в Тель-Авив из тех городов России, откуда пока не было прямой авиаперевозки. В рамках этой программы в прошлом году мы запустили рейс из Самары, а в этом году мы ждём рейс из Минеральных Вод", — добавила Кобякова.

Представитель израильского Туризма так же сообщила, что в начинающемся зимнем сезоне из Москвы и Санкт-Петербурга в Эйлат будет летать до 12 авиарейсов в неделю, в то время как год назад было 7-8 рейсов на Красное море.