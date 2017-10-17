ФАС предупредила регионы о запрете необоснованного повышения тарифов ЖКХ

ЯЛТА, 17 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Федеральная антимонопольная служба направила в регионы письма о запрете необоснованной индексации тарифов ЖКХ для населения свыше прогнозных 4%, региональные власти смогут повышать тарифы на коммунальные услуги лишь в исключительных случаях по согласованию с ФАС, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев.

"Инициатива (о запрете превышения индекса платы граждан – ред.) была поддержана вице-премьером Дмитрием Николаевичем Козаком, который издал соответствующее поручение. Это поручение мы письмом ФАС направили руководителям органов исполнительной власти в регионах 12 октября", — сказал Королев в ходе совещания по тарифному регулированию.

Основания превышения тарифов могут быть применены в "исключительных случаях и при предварительном уведомлении федеральной антимонопольной службы", отметил замглавы ведомства.

В 2017 году, по слова Королева, было зафиксировано около 800 случаев такого превышения в регионах. Он назвал этот показатель "безусловно большим".

ФАС активно дискутирует на уровне правительства о возможности регионов превышать предельные уровни тарифов. В начале сентября Королев сообщал, что в правительство внесен проект закона, лишающий местные тарифные органы полномочий превышать предельный уровень тарифов ЖКХ, установленный федеральным центром.

Сейчас местные тарифные органы имеют право в исключительных случаях превышать предельные уровни коммунальных тарифов без какого-либо уведомления или согласования с ФАС. В итоге, как отмечал Королев, складывается ситуация, когда в среднем по стране заявляется, например, рост тарифа на передачу электроэнергии на уровне 3%, как написано в прогнозе Минэкономразвития, при этом в конкретном субъекте он может быть 12%, 15%, 20%.