В России создадут сети мобильной связи пятого поколения, заявил Медведев

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Россия в ближайшее время начнет работу над созданием сетей мобильной связи пятого поколения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Будем подключать к интернету удаленные районы, больницы, школы. Кроме того, в ближайшее время у нас начнется создание сетей мобильной связи пятого поколения", — сказал он на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

По словам премьера, это непростая задача, она требует значительных затрат, но это ускорит развитие высокотехнологичных компаний.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".