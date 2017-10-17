Росатом назвал факторы, которые помогут в проектах по ветроэнергетике

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ключевым фактором, способным обеспечить успешную реализацию госкорпорацией "Росатом" своих проектов по ветроэнергетике, является сочетание уникальных компетенций по строительству объектов энергетики и наличие в структуре атомной отрасли крупного машиностроительного дивизиона, сообщил первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
Планируемые к строительству мощности составят 43% российского рынка ветрогенерации. Строительство ветропарков намечено на 2019-2022 годы. Для решения этой задачи в ближайшее время предстоит осуществить на предприятиях машиностроительного дивизиона Росатома самую масштабную в России программу локализации производства ветроустановок мегаваттного класса.
Выступая во вторник на "круглом столе" по возобновляемой энергетике в рамках форума "Открытые инновации", Комаров отметил, что проекты по ветроэнергетике Росатом выполняет не "с нуля" — у отрасли есть огромный опыт в области производства электроэнергии и строительства объектов генерации. Еще одним плюсом Комаров назвал собственные производственные мощности.
"У нас есть свой энергомашиностроительный дивизион (холдинг "Атомэнергомаш" — ред.), который является одним из "чемпионов" в российском машиностроении — и по масштабам деятельности, и по номенклатуре выпускаемой продукции. Мы провели анализ и поняли, что, в общем, без особо больших инвестиций, на имеющемся оборудовании и с помощью имеющихся компетенций мы спокойно сможем выпускать оборудование для ветроэнергетики", — отметил Комаров.
Таким образом, совокупность всех перечисленных факторы наряду с возможностью регулировать из изнутри позволяет Росатому гарантировать, что требования правительства по строительству в России ветроэнергетических мощностей будут выполнены, подчеркнул Комаров.