Росатом назвал факторы, которые помогут в проектах по ветроэнергетике

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ключевым фактором, способным обеспечить успешную реализацию госкорпорацией "Росатом" своих проектов по ветроэнергетике, является сочетание уникальных компетенций по строительству объектов энергетики и наличие в структуре атомной отрасли крупного машиностроительного дивизиона, сообщил первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году структура госкорпорации — "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" ("ВетроОГК") — выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. В июне нынешнего года "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Планируемые к строительству мощности составят 43% российского рынка ветрогенерации. Строительство ветропарков намечено на 2019-2022 годы. Для решения этой задачи в ближайшее время предстоит осуществить на предприятиях машиностроительного дивизиона Росатома самую масштабную в России программу локализации производства ветроустановок мегаваттного класса.

Выступая во вторник на "круглом столе" по возобновляемой энергетике в рамках форума "Открытые инновации", Комаров отметил, что проекты по ветроэнергетике Росатом выполняет не "с нуля" — у отрасли есть огромный опыт в области производства электроэнергии и строительства объектов генерации. Еще одним плюсом Комаров назвал собственные производственные мощности.

"У нас есть свой энергомашиностроительный дивизион (холдинг "Атомэнергомаш" — ред.), который является одним из "чемпионов" в российском машиностроении — и по масштабам деятельности, и по номенклатуре выпускаемой продукции. Мы провели анализ и поняли, что, в общем, без особо больших инвестиций, на имеющемся оборудовании и с помощью имеющихся компетенций мы спокойно сможем выпускать оборудование для ветроэнергетики", — отметил Комаров.

Кроме того, у атомной отрасли есть мощности по производству углеволокна и изделий из него, напомнил первый замглавы Росатома. "Для нас это уникальная возможность перейти на следующий этап добавленной стоимости — начать из этого углеволокна делать лопасти для ветроустановок", — сказал Комаров.

Таким образом, совокупность всех перечисленных факторы наряду с возможностью регулировать из изнутри позволяет Росатому гарантировать, что требования правительства по строительству в России ветроэнергетических мощностей будут выполнены, подчеркнул Комаров.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".