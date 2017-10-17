СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Американские компании ведут бизнес с Россией, невзирая на "политический шум", заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Он отметил, что компании ведут бизнес, который выгоден обеим странам. "Сотрудничество на этом уровне продолжается и будет только развиваться", — подчеркнул Орешкин.
Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (вместо 30 дней и 90 дней соответственно).