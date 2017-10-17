Орешкин: компании из США ведут бизнес с РФ, несмотря на "политический шум"

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Американские компании ведут бизнес с Россией, невзирая на "политический шум", заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Пару дней назад я в Вашингтоне общался с американскими компаниями, бизнесменами, которые инвестируют в Россию. Они рады, что присутствуют в России и не обращают большого внимания на политический шум", — сказал Орешкин на встрече с делегатами фестиваля молодежи и студентов "Недетский разговор об экономике".

Он отметил, что компании ведут бизнес, который выгоден обеим странам. "Сотрудничество на этом уровне продолжается и будет только развиваться", — подчеркнул Орешкин.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (вместо 30 дней и 90 дней соответственно).