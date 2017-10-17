Медведев призвал развивать интернет-торговлю в стране

14:0417.10.2017
(обновлено: 14:05 17.10.2017)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Власти РФ хотят наращивать объем интернет-торговли в стране, в прошлом году эта цифра составила около триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "Открытые инновации".
"Сейчас значительная часть покупок совершается через интернет… У нас в прошлом году объем интернет-торговли в нашей стране составил приблизительно триллион рублей. Эта цифра вроде большая, даже если перевести в доллары, но на самом деле она маленькая", — сказал Медведев.
"Мы хотели бы и дальше развивать эту сферу, потому что это всего лишь 3% от объема розничной торговли, но, тем не менее, это людям удобно. Именно поэтому эта сфера развивается", — добавил премьер.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".
Международный форум "Открытые иновации-2017" проходит в Технопарке "Сколково" с 16 по 18 октября.
Главной темой шестого форума стала цифровая экономика и вызовы глобальной трансформации.
Форум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней.
Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на форуме "Открытые инновации" в Технопарке "Сколково".
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".
Проект "Аэропорта будущего", созданный ЦМИТ СуперЛаб (школа №2114).
Ключевой повесткой первого дня форума "Открытые инновации" станет цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях.
Во время второго дня гости форума обсудят изменения в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией.
Бионический протез руки, демонстрируемый на выставке международного форума "Открытые Инновации-2017".
Во время работы третьего дня форума участники обсудят социальные аспекты внедрения цифровой экономики.
Стенд московской школы управления "Сколково" на выставке в рамках форума.
Демонстрация ортопедического механизма для людей с ограниченными физическими возможностями на выставке в Сколково.
Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая в рамках международного форума "Открытые Инновации-2017".
Основная цель форума - развитие и и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.
В рамках форума пройдут партнерская конференция Россия — Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.
Стенд компании "АКВАЛ" (AquaDigitalLife) на выставке, проходящей в рамках форума.
Форум "Открытые Инновации-2017" проходит при участии консультативного совета по иностранным инвестициям.