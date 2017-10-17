Медведев призвал развивать интернет-торговлю в стране

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Власти РФ хотят наращивать объем интернет-торговли в стране, в прошлом году эта цифра составила около триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

"Сейчас значительная часть покупок совершается через интернет… У нас в прошлом году объем интернет-торговли в нашей стране составил приблизительно триллион рублей. Эта цифра вроде большая, даже если перевести в доллары, но на самом деле она маленькая", — сказал Медведев.

"Мы хотели бы и дальше развивать эту сферу, потому что это всего лишь 3% от объема розничной торговли, но, тем не менее, это людям удобно. Именно поэтому эта сфера развивается", — добавил премьер.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".