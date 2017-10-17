Никитин: Новгородская область удобна для стартапов в сфере IT и медицины

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Новгородская область подходит для реализации стартапов на стыке IT-технологий и медицины, а также IT-технологий и сельского хозяйства, сообщил губернатор Андрей Никитин.

По его словам, Новгородская область энергоизбыточная – хорошо обеспечена газом, электроэнергией, снабжена оптоволоконными сетями. "И если говорить о стартапах, для работ, которые требуют возможности подумать и быстро какие-то данные получить-отгрузить, область практически идеально подходит", — сказал Никитин на форуме "Открытые инновации".

Он также сообщил, что в регионе есть хороший университет, где готовят радиоэлектроников, сотрудников IT-индустрии. "Новгородская область подходит для реализации стартапов на стыке IT-технологий и медицины, а также IT-технологий и сельского хозяйства. Может, у нас нет какого-то одного яркого преимущества, но по совокупности факторов мы выигрываем у большего числа регионов нашей страны", — отметил Никитин.

Из привлекательных для реализации новых проектов факторов он также назвал выгодное географическое положение Новгородской области. "Это регион, который расположен на перекрестке всех путей – от Новгорода близко Москва и Санкт-Петербург, близко Европа, рядом порты. Новгород удобен с точки зрения размещения таких производств, где важна логистика, где важно близко доставлять свою продукцию потребителям самых крупных агломераций – Москвы и Санкт-Петербурга", — уточнил Никитин.

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