Медведев заявил, что "Сколково" мог бы готовить управленцев

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Образовательный центр "Сколково" мог бы готовить управленцев со степенью в сфере бизнес-образования, которых в российских компаниях намного меньше по сравнению с зарубежными, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково".

"Одно из исследования бизнес-школы показало, что в нашей стране управленцев со степенью в сфере бизнес-образования сегодня, к сожалению, вчетверо меньше, чем в зарубежных компаниях. У нас приблизительно — 10%, а в зарубежных компаниях — 43%. И почти в полтора раза меньше российских сотрудников обучаются на рабочем месте. Поэтому именно в таком образовательном центре можно было бы готовить управленцев, притом, скажем прямо, не только для частного сектора, хотя это исключительно важно, но и для государственных компаний и потенциально для государственного управления", — сказал Медведев.

Сколковский образовательный центр предполагает сотрудничество с Российской экономической школой, Сколтехом, бизнес-школой Сколково, рассказал председатель российского кабмина. Сотрудничество этих школ открывает новые исследовательские возможности, формирует принципиально иное качество бизнес-образования, считает Медведев.

"Было бы логичным, чтобы они имели общую полноценную современную инфраструктуру, которая сблизит кампусы, студентов и преподавателей. По-хорошему, в этот самый образовательный центр нужно было бы вовлечь и гимназию… То есть это должна быть пролонгированная линия образования — от школы, гимназии и заканчивая высшими учебными заведениями и бизнес-школой", — отметил премьер, подчеркнув важность координации фонда и этих образовательных центров.

Чем больше людей смогут "мыслить по-новому" после получения такого образования, тем больше у России "шансов на инновационные прорывы, которые мы все ждем, на которые мы все рассчитываем", подчеркнул он.