Дворкович: власти изучают идею введения ЭВС для готовой молочной продукции

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство РФ изучает вопрос введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Еще есть отдельный вопрос по готовой молочной продукции, где пока еще идет дискуссия, насколько вообще целесообразно вводить электронную сертификацию", — сказал Дворкович журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации".

"У меня есть сомнения", — добавил вице-премьер, отвечая на вопрос о своем отношении к этому вопросу. "Каждую неделю практически обсуждаем. Идет тестирование на отдельных предприятиях. По итогам тестирования будем решать", — указал он.

Комментируя сроки перехода участников рынка на ЭВС, Дворкович выразил уверенность в том, что им хватит для этого времени до 1 июля будущего года.

"Но, как я говорил, наше предложение состоит в том, чтобы санкции, нарушения со стороны участников процесса вводить постепенно, не вводить сразу очень жесткие санкции, идти от самых минимальных или вообще первые полгода без санкций, а потом уже вводить. Я имею в виду санкции, предусмотренные КоАП. А потом уже их усиливать, чтобы дать максимальное время на адаптацию", — отметил вице-премьер.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.