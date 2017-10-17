АФК "Система" обжаловала отказ суда снять запрет на дивиденды по акциям

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу АФК "Система" на свое решение, которым были признаны законными действия судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК "Система" и ее дочерним АО "Система-Инвест" дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная жалоба поступила в суд первой инстанции 16 октября, она будет передана в Девятый арбитражный апелляционный суд, который назначит дату рассмотрения.

Арбитраж Москвы 27 сентября отклонил заявление АФК и ее "дочки", требовавших признать недействительными постановления от 26 июня и 24 июля 2017 года, вынесенные судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Москве Ольгой Сталь и заместителем начальника отдела — старшим судебным приставом МОСП по ОИП Светланой Пылаевой.

По мнению компании, приставы превысили должностные полномочия, запретив получать доход по акциям, арестованным судом. "Система" считает, что приставы самостоятельно ввели дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судебным актом.