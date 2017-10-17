Стоимость нефти снижается в рамках коррекции

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после роста, вызванного обеспокоенностью в связи с обострением ситуации в Ираке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.16 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02% — до 57,81 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,17% — до 51,78 доллара за баррель.

Рынок по-прежнему следит за ситуацией в Ираке. Добыча нефти в Иракском Курдистане в связи с конфликтом сократилась на 350 тысяч баррелей в сутки в результате приостановки производства на месторождениях "Бей-Хасан" и "Авана", сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники. Рабочие нефтедобывающих предприятий временно прекратили работу после наращивания присутствия иракских вооруженных сил в районе месторождений.

Добыча нефти во всем Ираке, включая Курдистан, в сентябре, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), составляла 4,52 миллиона баррелей в сутки.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в Киркуке. В сторону провинции выдвинулись иракские вооруженные силы.

Позднее на этой неделе рынок ожидает статданных от Американского института нефти (API) и минэнерго США по запасам "черного золота" в стране за неделю, завершившуюся 13 октября. Аналитики прогнозируют, что запасы уменьшились на 4,75 миллиона баррелей, или на 1,03% — до 457,45 миллиона баррелей.