Товарооборот 7-й Покровской ярмарки в Тамбове превысил 112 миллионов рублей

ТАМБОВ, 16 окт — РИА Новости. Товарооборот седьмой Международной Покровской ярмарки, которая прошла в Тамбове с 13 по 15 октября, составил более 112 миллионов рублей — почти на 20 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Этот торговый форум стал самым многочисленным за все годы как по количеству гостей и участников, так и по ассортименту представленной продукции. Свою продукцию представили более тысячи торговых фирм, а также 758 предприятий, фермеров, предпринимателей и умельцев со всей Тамбовской области", — сказал собеседник агентства.

Всего на ярмарку приехали участники из 41 региона России и около 80 участников из зарубежных стран.

В пресс-службе уточнили, что за время работы самой востребованными видами продукции стало мясо, мясные и колбасные изделия, сахар-песок, крупы, овощи, животное и растительное масло, сыры. Цены на большинство из них были ниже, чем в магазинах и на рынках.

Доступность ярмарки для всех производителей — одно из преимуществ этого масштабного торгового форума, отметил глава региона Александр Никитин.

"Нашу Покровскую ярмарку отличает универсальность. Здесь можно встретить самые разнообразные товары, увидеть всю новизну коммерческих подходов. В этом году в Тамбовской области собран небывалый урожай. Нам есть, чем похвалиться, чем гордиться. Все это продемонстрировано на Покровской ярмарке, которая стала грандиозным торговым шоу", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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