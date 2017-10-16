Путин поручил продумать создание финцентра в Свободном порту Владивосток

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ представить предложения по созданию в Свободном порту Владивосток регионального финансового центра, следует из поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения по созданию в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе АТР условия осуществления финансовой деятельности", — говорится в поручениях.

В частности, поручено проработать вопросы создания особых условий для осуществления деятельности иностранных кредитных организаций, вопросы создания специализированного финансового суда, а также упрощения процедур, связанных с обращением ценных бумаг.

Доклад поручено представить в срок до 1 марта 2018 года.