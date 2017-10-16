Калининградские власти привлекут иностранных инвесторов новыми льготами ОЭЗ

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Калининградские власти рассчитывают на расширение пула иностранных инвесторов за счет получения для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) региона новых льгот, сообщил глава области Антон Алиханов.

В понедельник Алиханов представил Консультативному совету по иностранным инвестициям (КСИИ), куда входят 54 международные компании и банка, инвестиционные возможности региона. По его словам, за год его правления Калининградской областью регион сумел значительно подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив – на 32 пункта, заняв 39 место.

Алиханов подробно рассказал о разработке новых законов, которые расширят льготы для резидентов калининградской особой экономической зоны, включая продление срока действия ОЭЗ до 2095 года, отмену утилизационного сбора на сельхоз- и строительную технику не старше трех лет, введение упрощенного порядка получения виз для иностранцев, распространения режима свободной таможенной зоны и другие. Кроме того, планируется установить более комфортный льготный режим налогообложения для резидентов калининградской ОЭЗ.

"Мы полетим в Сеул, затем в Германию и Великобританию. Мы понимаем, что нам нужно продвигать наш регион. Мы хотели бы вернуть на карту иностранных инвесторов Калининградскую область как точку приложения капитала. Поэтому я думаю вот эта активность, и с точки зрения поправок к закону, и с точки зрения саморекламы, даст свой эффект и мы увидим новые предприятия, и иностранные в том числе", — сказал Алиханов во время презентации.

Он отметил, что правительство Калининградской области в привлечении инвесторов не концентрируется на конкретных отраслях.

"Калининградская экономика достаточно диверсифицирована: это и пищевая промышленность, и автопроизводство, и судостроение, медицинский кластер, который понемногу начинает формироваться, и производство микроэлектроники, и так далее", — уточнил Алиханов.

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) был создан в 1994 году в результате совместных усилий правительства РФ и иностранных компаний. Задача совета состоит в оказании России содействия в формировании и развитии благоприятного инвестиционного климата на основе использования мирового опыта, а также опыта работы международных компаний в России. Основой деятельности КСИИ является прямой диалог между главами компаний-инвесторов и российским правительством. В состав совета под руководством председателя правительства РФ входят 54 международные компании и банка.

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