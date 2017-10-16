Налоговую нагрузку на бизнес не планируют повышать, заявил Медведев

ГОРКИ, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия не собирается увеличивать налоговую нагрузку на бизнес.

Он отметил, что российские власти выполнили обязательства по сохранению налоговой нагрузки на бизнес: несмотря на экономический кризис, налоги не повышались. "Считаю, что это хорошее достижение последних лет", — сказал Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

"В принципе, такой политики наше государство собирается придерживаться и в будущем", — заявил он.

Проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, в конце сентября внесенный в Госдуму, предусматривает сохранение моратория на повышение налоговой нагрузки для законопослушных налогоплательщиков.