ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Россия в течение двух ближайших лет вложит 10 миллионов долларов в фонд Всемирного банка по развитию женского предпринимательства, рассказал журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Фонд был создан по инициативе Германии, его основное предназначение — создать в беднейших странах предпосылки для того, чтобы женщинам-предпринимателям было легче получать фондирование и решать задачи своего бизнеса.

"РФ будет участвовать в объеме 10 миллионов долларов, которые будут внесены двумя платежами в течение двух лет", — сообщил Сторчак. Благодаря этому взносу Россия войдет в управляющий комитет фонда и сможет влиять на принятие решений. Всего в управляющий комитет фонда, общий объем которого уже составил 350 миллионов долларов, вошло 14 стран. Предполагается, что половина средств фонда будет направлена на проекты в Африке и на Ближнем Востоке, а еще половина — на проекты по всему миру.

"Проекты ориентированы на третьи страны. Мы будем делать все возможное, чтобы они были и в наших соседних государствах, среднеазиатских, прежде всего", — сказал Сторчак. "Первые заявки, думаю, будут в феврале. На февраль намечено первое заседание управляющего комитета в Абу-Даби, которые являются одним из основных участников", — добавил он. Среди участников Сторчак также назвал Германию, США, Саудовскую Аравию. Эти страны, а также ОАЭ внесут в фонд по 50 миллионов долларов. Еще ряд стран, включая Канаду, Россию, Великобританию, Японию, Южную Корею, Нидерланды, дадут от 10 до 30 миллионов долларов.

"Инклюзивность женского бизнеса в финансовой сфере считается плохой. По ряду стран у женщин на порядок хуже доступ к финансированию, банки менее охотно кредитуют женщин-предпринимателей, даже если у них абсолютно идентичные идеи, предложения. В ряде стран считают, что законодательные нормы ущемляют права женщин-предпринимателей", — сказал замглавы Минфина РФ.

"Считается, что если за счет этого фонда поддержать развитие женского предпринимательства, это позволит дополнительно порядка 20-30 миллиардов долларов в течение 20 лет в экономиках этих стран сгенерировать", — заявил он. При этом, по словам Сторчака, фонд не планирует финансировать проекты полностью, предполагается, что он будет давать 15-20% финансирования в проект.