В Думу внесли проект закона о наказании за подделку финансовых документов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об уголовной ответственности за фальсификацию документов учёта и отчётности финансовых организаций, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 1601 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — говорится в документе.

Законопроект предлагает дополнить статью 1721 УК РФ мерой ответственности за фальсификацию финансовых документов учёта и отчётности финансовых организаций группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Предусмотрено введение таких мер наказания, как штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет, а также лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Законопроект также предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Действие статьи 1601 УПК предлагается распространить на случаи, когда за совершённое преступление предусмотрена конфискация имущества либо наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания. Предполагается, что меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого, либо лиц, которые несут ответственность за причинённый ими вред, а также меры по наложению ареста на имущество должны быть приняты следователем или дознавателем незамедлительно.

Представителем правительства при рассмотрении проекта закона назначен статс-секретарь — заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов.